وزير الخارجية ينقل تهاني رئيس الجمهورية للرئيس الموريتاني المنتخب.. ويعقد لقاءات ثنائية مع رؤساء وفود عدد من الدول

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أبلغ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حرص رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على تعزيز العمل المشترك من أجل مزيد الدفع بمسيرة التعاون الثنائي إلى مراتب أعلى. ونقل عمار بمناسبة حضوره اليوم الخميس، بتكليف من رئيس الجمهورية، حفل تنصيب الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الموريتانية، تحيات وتهاني رئيس الجمهورية الى نظيره الموريتاني، وتمنياته الصادقة بالنجاح والتوفيق في قيادة الجمهورية الإسلامية الموريتانية نحو مزيد من التقدم والازدهار، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.



وكانت لوزير الخارجية، على هامش حفل التنصيب، محادثات ثنائية مكثفة مع رؤساء وفود عدد من الدول، وهم الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي، والممثل الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوقدانوف، وممثل الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة، ووزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة شخبوط بن سلطان بن زايد آل نهيان، ومستشار رئيس الجمهورية المصرية للشؤون العسكرية الفريق أسامة عسكر.





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كما أجرى لقاءات مع وزير الشؤون الخارجية الغامبي مامادو تنغارا، ووزير الدفاع المالي العقيد صاليو كمرا، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بسلطنة عمان الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، والوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالفرنكفونية كريسولا زاشاروبولو، والممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل ليوناردو سانتوس سيماوو. وتم خلال هذه المحادثات، تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية، وخاصة في ظل العدوان الهمجي الصهيوني الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وكذلك المتغيرات الإقليمية والدولية. كما تم خلال هذه اللقاءات، التباحث بشأن أوجه التعاون الثنائي بين تونس وشركائها من البلدان الشقيقة والصديقة، والاستحقاقات المرتقبة قصد تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بتطوير الإستثمارات، لاسيّما في المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية على أساس المصلحة المشتركة.