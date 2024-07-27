كوريا الجنوبية تأسف لخطأ في تقديم وفدها في افتتاح ألعاب باريس

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عبرت كوريا الجنوبية عن أسفها لتقديم وفدها الرياضي المشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس أمس الجمعة باعتباره يمثل جارتها الشمالية وطالبت بضمانات من المنظمين بعدم تكرار هذا الخطأ.

وأثناء مرور القارب الذي يحمل رياضيين من كوريا الجنوبية في نهر السين قدمهم المذيع باسم "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية" وهو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية باللغتين الفرنسية والإنقليزية.

واستخدم المذيع الصيغة ذاتها أثناء مرور وفد كوريا الشمالية أيضا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الرياضة والثقافة أن جانج مي-ران نائبة وزير الرياضة والثقافة التي كانت موجودة في باريس طلبت عقد اجتماع مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.



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وجاء في البيان أيضا "نعرب عن أسفنا لتقديم البلاد على أنها كوريا الشمالية في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس أثناء دخول الرياضيين من جمهورية كوريا".

وأحالت اللجنة الأولمبية الوطنية في كوريا الجنوبية الواقعة على الفور إلى منظمي ألعاب باريس وطلبت عدم تكرار هذا الخطأ.

ويضم وفد كوريا الجنوبية 143 رياضيا يشاركون في 21 منافسة.

وأرسلت كوريا الشمالية التي تعود إلى الألعاب الأولمبية للمرة الأولى منذ ريو 2016 وفدا يضم 16 رياضيا.

파리 올림픽 장내 아나운서가 한국 선수단 입장할 때 북한이라고 소개했는데 이게.. 생각해보면 Corée du Nord 와 Corée du Sud 라면 순서상 딱 붙어있고 북한이 더 먼저 나와야 하는데 아니어서 찾아보니 한국은 48번째고 북한은 152번째라고.. 왜 이렇게 된 거지…? 🤔pic.twitter.com/DOoWaqVME4 — Hyoung-Won Park (@dalcrose) July 26, 2024 وجاء في البيان أيضا "نعرب عن أسفنا لتقديم البلاد على أنها كوريا الشمالية في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس أثناء دخول الرياضيين من جمهورية كوريا".وأحالت اللجنة الأولمبية الوطنية في كوريا الجنوبية الواقعة على الفور إلى منظمي ألعاب باريس وطلبت عدم تكرار هذا الخطأ.ويضم وفد كوريا الجنوبية 143 رياضيا يشاركون في 21 منافسة.وأرسلت كوريا الشمالية التي تعود إلى الألعاب الأولمبية للمرة الأولى منذ ريو 2016 وفدا يضم 16 رياضيا.