البرنامج الوطني للتدقيق الطاقي للبلديات تطلب تمويلا في حدود 38ر2 مليون دينار

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ضبطت الحكومة كلفة تنفيذ البرنامج الوطني لإنجاز التدقيق الطاقي للبلديات بحوالي 38ر2 مليون دينار من بينها موارد على شكل منحة متاتية من صندوق الانتقال الطاقي واخرى من التعاون الثنائي مع سويسرا.



واشار القرار المشترك الصادر بالرائد الرسمي عدد 91 لسنة 2024 من وزيرة الصناعة ووزير الداخلية المتعلق بتنقيح قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية المؤرخ في 1 أوت 2022 الى ان صندوق الانتقال الطاقي سيساهم ب1ر4 مليون دينار ومبلغ على شكل اداء على القيمة المضافة بقيمة 380 ألف دينار.





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وتتمثل الموارد المتأتية من الجهة المانحة في هبة من التعاون الدولي السويسري بقيمة 200 ألف فرنك سويسري أي ما يعادل 600 ألف دينار تونسي.



وعقد مسؤولون من تونس وسويسرا يوم 8 ماي 2024 ندوة لتقديم نتائج برنامج التدقيق الطاقي الوطني الشامل للبلديات التونسية علم وان عملية التدقيق شملت اسطول السيارات والمباني وشبكة التنوير العمومي.