بنزرت: إحداث 51 مشروعا صناعيّا باستثمارات تناهز 22 مليون دينار خلال النصف الأول من السنة الجارية

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أفادت المديرة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ببنزرت، منال رويس، بأنه تم التصريح خلال النصف الأول من السنة الجارية 2024، بإحداث 51 مشروعا صناعيّا جديد بقيمة استثمار تناهز 22 مليون دينار بولاية بنزرت، ما مكّن من توفير أكثر من 1160 موطن شغل مباشر وغير مباشر.

وأشارت رويس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أنّ 18 باعث مشروع منتصب بالجهة نفّذوا برنامج توسعات هام بقيمة استثمار بلغت 119 مليون دينار، والذي أسهم في توفير مكامن عمل جديدة لما يزيد عن 1351 شخصا من كافة الفئات والمستويات ولا سيما خريجي التعليم العالي.

كما شمل مجال الخدمات التصريح بإحداث 188 مشروعا جديدا بكلفة تناهز 7800 الف دينار، وقدرة تشغيلية تصل الى 508 مواطن شغل، و9 مشاريع توسعة بقيمة 6913 الف دينار مع خلق 31 موطن شغل جديد.

يذكر أن ولاية بنزرت تضم 9 مناطق صناعية مهيأة من قبل الوكالة العقارية الصناعية دون اعتبار الفضاءات المهيأة من قبل المجلس الجهوي للولاية، كما تضم فضاء الانشطة الاقتصادية ببنزرت-منزل بورقيبة الذي يعتبر من المناطق النموذجية، الى جانب القطب التنموي والاقتصادي الذي يضم فضائين صناعيين الأول مختص في الصناعات الغذائية بمنطقة منزل عبد الرحمان وفضاء متعدد الاختصاصات بمنطقة العزيب.



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ويشمل النسيج الصناعي بولاية بنزرت ككل 247 مؤسسة تشغل 58300 شخص موزعين على الـمناطق الصناعية التسع بالجهة، وذلك في مجالات صناعية هامة وواعدة من ابرزها الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية وصناعات مكونات السيارات والطائرات علاوة على قطاع النسيج والملابس.