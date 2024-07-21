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تونس تشارك للمرة الثانية في معرض معدات الوقاية المنتظم بباريس خلال نوفمبر 2024

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Publié le Dimanche 21 Juillet 2024 - 22:05 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تشارك تونس للمرة الثانية في معرض معدات الوقاية الذي سينتظم من 5 الى 7 نوفمبر 2024 بفضاء معرض باريس.
وتهدف هذه المشاركة الى دعم مهارات الشركات التونسية في مجال السلامة المهنية، لا سيما في قطاع النسيج (ملابس العمل، أحذية السلامة..)، وتعزيز العرض الوطني كوجهة للإنتاج والتوريد ، وفق مركز النهوض بالصادرات.
ويعد معرض معدات الوقاية، الذي يشارك فيه 700 عارضا من مختلف البلدان، تظاهرة تقام كل سنتين في فرنسا ويستهدف الشركات والمختصين في معدات وأساليب الوقاية من المخاطر والتصرف فيها.
ويستقبل المعرض أكثر من 20 الف زائر لاكتشاف أحدث المنتجات والحلول والخدمات في سوق الوقاية من المخاطر والتصرف فيها. ويمكن للشركات التونسية الراغبة في المشاركة في هذا الحدث ضمن الجناح الوطني تقديم نماذج مشاركتها على منصة مركز النهوض بالصادرات.
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