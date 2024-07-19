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مصالح الديوانة بمعبر برأس جدير تحجز كميّة من الذّهب والفضة المهرّبة بقيمة جملية تجاوزت الـ 1،3 مليون دينار

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Publié le Vendredi 19 Juillet 2024 - 18:02 قراءة: 0 د, 33 ث
      
ضبطت مصالح الديوانة بالمكتب الحدودي برأس جدير، إثر تفتيش سيارة خفيفة عند استعدادها لدخول البلاد التونسية ، كمية من المصوغ من مادتي الذهب والفضة مخفية بإحكام داخل مخبأ مهيأ بالسيارة المذكورة تزن إجمالا ما يناهز الـ34 كلغ ( 6،4 كلغ من الذهب و27،5 كلغ من مادة الفضة ).

وبعرض المحجوز على الخبير المختصّ، وفق بلاغ صادر، الجمعة على الموقع الرسمي للديوانة التونسية، أفاد بأن كميّة الذهب تزن 6413 غراما وتقدر قيمتها بـ 1،17 مليون دينار (من عيار 18 و9) وأنّ كميّة الفضّة المحجوزة تزن إجمالا 27570 غراما بقيمة 110 ألف دينار .

...

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة المشتبه به إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث، بعد استشارة النيابة العمومية.


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