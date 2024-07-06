سيدي بوزيد: المسبح نصف اولمبي المغطى يستانف نشاطه قريبا

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أكد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسيدي بوزيد نبيل بريك أن المسبح نصف أولمبي المغطى بسيدي بوزيد المدينة سيستانف نشاطه في القريب العاجل قريبا مشيرا الى انه تم استكمال اصلاح كل الاخلالات التي كانت موجودة به.

وأفاد بريك في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) أن المسبح البلدي كان يعاني من نقائص متعددة ما دفع مختلف الاطراف للتدخل لحل مختلف الاشكاليات المتعلقة بهذا المكسب الهام موضحا أن بلدية سيدي بوزيد عالجت مختلف الاخلالات المرفوعة بخصوصه وهو جاهز حاليا للاستغلال في انتظار فقط ابرام اتفاقية مع جمعية محلية تشرف على تسييره.

ويذكر أن المسبح نصف أولمبي المغطى بسيدي بوزيد استكملت اشغاله ودشن رسميا سنة 2018، وهو مشروع تجاوزت كلفة أشغاله 5 مليون دينار، ولكن بعد أشهر قليلة من دخوله حيز الاستغلال تم غلقه بسبب عدة اشكاليات. وقد خضع للمعاينة القانونية السنة الفارطة والتي أثبتت وجود خلل في أجزاء من المبنى وتسرب للمياه من المسبح الكبير ومن المسبح الصغير وتشقق لعدد من الجدران وتكسير في البلور اضافة الى خلل في شبكة الكهرباء وهي أضرار فادحة لحقت بالمشروع الذي كان موضوع تحقيق لدى النيابة العمومية في ملف فساد.