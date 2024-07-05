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الأحد 7 جويلية 2024 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1446 هـ
الجمعة 05 جويلية 2024 | 29 ذو الحجة 1445
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