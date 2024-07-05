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الأحد 7 جويلية 2024 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1446 هـ

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Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 21:13 قراءة: 0 د, 12 ث
      
أعلن مفتي الجمهورية، هشام بن محمود، مساء الجمعة، أن يوم الأحد 7 جويلية 2024 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1446 هـ.

وأضاف، في بلاغ أصدره اليوم، أن يوم غد السبت هو تمام الثلاثين لشهر ذي الحجة 1445هـ.

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