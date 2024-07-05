تدشين قاعة الرياضات الجماعية "المشاتل ' ببالفيدير

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دشن وزير الشباب والرياضة كمال دقيش صباح الجمعة قاعة الرياضات الجماعية بالحديقة الرياضية "المشاتل" بالبلفيدير،تزامنا مع احتفال "الزيتونة الرياضية" بمائويتها وذلك بحضور المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس فارس الماجري وممثلي السلط الجهوية والمحلية ورئيس الجمعية رشيد الباروني.
واعتبر وزير الشباب والرياضة أن الزيتونة الرياضية هي أكثر من مجرد جمعية رياضية بل هي "مدرسة" و"تاريخ وطن"، استطاعت بفضل عزيمة مسؤوليها الصمود والنّجاح رغم كل الصعوبات التي مرت بها وهو ما يجسد روح الانتماء لهذا الصرح الرياضي الذي يحتفل هذه السنة بمائويته، داعيا اللاعبات واللاعبين الشبان إلى ضرورة المحافظة على هذا المكسب الرياضي.
واعتبر وزير الشباب والرياضة أن الزيتونة الرياضية هي أكثر من مجرد جمعية رياضية بل هي "مدرسة" و"تاريخ وطن"، استطاعت بفضل عزيمة مسؤوليها الصمود والنّجاح رغم كل الصعوبات التي مرت بها وهو ما يجسد روح الانتماء لهذا الصرح الرياضي الذي يحتفل هذه السنة بمائويته، داعيا اللاعبات واللاعبين الشبان إلى ضرورة المحافظة على هذا المكسب الرياضي.
وشملت مكونات إنجاز مشروع قاعة الرياضات الجماعية المشاتل، قاعة متعددة الاختصاصات وتركيز أرضية خشبية وبناء ملاعب خارجية وحجرات ملابس بتكلفة جملة قدرت بـ3.5 مليون دينار
وحضر حفل التدشين ايضا عدد من اطارات وزارة الشباب والرياضة ومن قدماء المسيّرين والرياضين وأحباء جمعية الزيتونة الرياضية. وكان لوزير الشباب والرياضة بالمناسبة لقاء مع عدد من رموز هذه الجمعية الرياضية العريقة.
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