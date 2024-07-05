تدشين قاعة الرياضات الجماعية "المشاتل ' ببالفيدير

دشن وزير الشباب والرياضة كمال دقيش صباح الجمعة قاعة الرياضات الجماعية بالحديقة الرياضية "المشاتل" بالبلفيدير،تزامنا مع احتفال "الزيتونة الرياضية" بمائويتها وذلك بحضور المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس فارس الماجري وممثلي السلط الجهوية والمحلية ورئيس الجمعية رشيد الباروني.واعتبر وزير الشباب والرياضة أن الزيتونة الرياضية هي أكثر من مجرد جمعية رياضية بل هي "مدرسة" و"تاريخ وطن"، استطاعت بفضل عزيمة مسؤوليها الصمود والنّجاح رغم كل الصعوبات التي مرت بها وهو ما يجسد روح الانتماء لهذا الصرح الرياضي الذي يحتفل هذه السنة بمائويته، داعيا اللاعبات واللاعبين الشبان إلى ضرورة المحافظة على هذا المكسب الرياضي.