تطاوين / الاتحاد الجهوي للشغل يطالب باعادة شعبة تصميم الصورة بالمعهد العالي للفنون والحرف  وشعبة الهندسة الميكانية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية الى دليل التوجيه الجامعي الحالي,

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أصدر الاتحاد الجهوي للشغل اليوم الخميس، بيانا عبر فيه عن استغرابه الشديد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم إدراج شعبة تصميم الصورة بالمعهد العالي للفنون والحرف وكذلك شعبة الهندسة الميكانيكية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ضمن دليل التوجيه الجامعي لسنة 2025/2024



وأشار البيان ، إلى أن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة تهدد مستقبل التعليم العالي في الجهة وتعيق فرص الشباب في التكوين والتخصص في مجالات حيوية، مؤكدا أن حرمان المعهدين المذكورين من هاتين الشعبتين يضيق على خيارات الطلبة ويجبرهم على التوجه إلى جهات أخرى مما يكلفهم مشقة السفر والإقامة مع أعباء المصاريف





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واعتبر أن نتائج الباكالوريا هاته السنة فرصة ثمينة لتعبئة الأقسام بالطلبة خاصة مع التوجه الكبير نحو الاختصاصات العلمية-التكنولوجية حسب نص البيان

وطالب الاتحاد في بيانه الذي تحصل مراسل /وات/ على نسخة منه، وزارة التعليم العالي بالتراجع الفوري عن قرارها وإعادة إدراج الشعبتين في الدورة الثانية واعادة توجيه النظر في سياسة إغلاق الأقسام وإلغاء التخصصات مع الاخذ بعين الاعتبار حاجيات الجهة وظروف الطلبة.

