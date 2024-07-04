كوبا امريكا - "لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة ميسي أمام الإكواتور" (سكالوني)

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قال ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين إن الشكوك لا تزال تحوم حول مشاركة القائد ليونيل ميسي أمام الإكواتور في دور الثمانية لكوبا أمريكا لكرة القدم غدا الجمعة على ملعب (إن.آر.جي) في هيوستون.



ولم يشارك ميسي، الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية أمام الشيلي، في آخر مباريات دور المجموعات ضد بيرو والتي غاب عنها سكالوني أيضا بعد قرار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) بإيقافه مباراة واحدة.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي بعد تدريب ميسي مع الفريق "سننتظر بضع ساعات ونتخذ القرار. يوم آخر هو الأفضل دائما. سنقرر على أساس الرد الذي نحصل عليه اليوم. سنحاول الدفع به، وإذا لم نفعل سنحاول العثور على أفضل شيء للفريق. سأتحدث معه وأعتقد أنه من العدل أن يأخذ وقته و يتدرب بقدر ما يستطيع".



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وتسعى الأرجنتين، حاملة اللقب، إلى تحقيق رقم قياسي في كوبا أمريكا بالفوز بلقبها السادس عشر.

وستواجه الإكواتور القوية التي ضمنت مكانها في دور الثمانية باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد تعادلها بلا أهداف مع المكسيك.