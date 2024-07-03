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الملعب التونسي يضم المهاجم زياد بريمة

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Publié le Mercredi 03 Juillet 2024 - 19:53 قراءة: 0 د, 22 ث
      
عزز الملعب التونسي صفوفه بمهاجم الترجي الرياضي زياد بريمة بموجب عقد لمدة ثلاثة مواسم وفق ما اوردته الصفحة الرسمية لفريق باردو اليوم الاربعاء.
وسبق لزياد بريمة (23 عاما) ان تقمص زي المنتخب التونسي في أصناف الشبان.
ويسعى الملعب التونسي الذي توج هذا الموسم بلقب كاس تونس الى اثراء رصيده البشري لتوفير اكثر حلول ممكنة في مختلف الخطوط خصوصا في ظل عودة الفريق للمشاركة في المسابقات الخارجية من بوابة كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.


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