مدنين: تواصل اعتصام العاملين في شركة بترولية مستغلة لحقول ربانة والبيبان وجرجيس احتجاجا على عدم حصولهم على رواتبهم منذ أكثر من سنة

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يواصل العاملون في إحدى الشركات البترولية المستغلة لحقول ربانة والبيبان وجرجيس بولاية مدنين اعتصامهم أمام مقر الشركة بفضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس احتجاجا على عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية منذ أكثر من سنة رغم تواصل نشاطهم الذي لم يتوقف الا مع دخولهم في هذا الاعتصام منذ 25 ماي الماضي ، وفق نور الدين الصغير أحد المعتصمين.



وأكّد على تدهور الوضع الاجتماعي للعاملين بالشركة وعددهم 19 شخصا، جميعهم مرسمون وأقلهم لديه من الاقدمية قرابة 20 سنة وبعضهم بلغ سن التقاعد، مطالبا بتدخل الحكومة للضغط على المشغل الاجنبي لتمكينهم من مستحقاتهم المالية وضمان ديمومة العمل بطريقة تضمن حقوقهم، وتوضيح مصيرهم خاصة وأن المشغل المستغل للحقول النفطية منذ سنة 2021 في نزاع مع الدولة التونسية ولجأ الى التحكيم الدولي في هذا الخلاف.





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كما طالب المعتصمون بتحمل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مسؤوليتها، معبرين عن استيائهم من تجاهل وزيرة الصناعة لهم وعدم الاستماع اليهم خلال زيارتها مؤخرا الى فضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس، على حدّ قولهم.



وذكروا انهم رفعوا ملفهم إلى القضاء ووجّهوا تظلما لدى عدة جهات ومنها رئاسة الجمهورية التي تفاعلت ايجابيا برفع الملف منذ 6 مارس الى وزارة الصناعة الا أنّ الأخيرة لم تتخذ اي اجراء او تدخل في المجال، وفق تأكيدهم.

وأكد المعتصمون على مواصلة تحركاتهم النضالية بكل الاشكال، وطرقهم كل الابواب من أجل ملفهم، الذي وصفوه بالعادل، دون تراجع او صمت دفاعا عن حقوقهم ولوضع حد لتلاعب المشغل الاجنبي. كما طالب المعتصمون بتحمل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مسؤوليتها، معبرين عن استيائهم من تجاهل وزيرة الصناعة لهم وعدم الاستماع اليهم خلال زيارتها مؤخرا الى فضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس، على حدّ قولهم.وذكروا انهم رفعوا ملفهم إلى القضاء ووجّهوا تظلما لدى عدة جهات ومنها رئاسة الجمهورية التي تفاعلت ايجابيا برفع الملف منذ 6 مارس الى وزارة الصناعة الا أنّ الأخيرة لم تتخذ اي اجراء او تدخل في المجال، وفق تأكيدهم.وأكد المعتصمون على مواصلة تحركاتهم النضالية بكل الاشكال، وطرقهم كل الابواب من أجل ملفهم، الذي وصفوه بالعادل، دون تراجع او صمت دفاعا عن حقوقهم ولوضع حد لتلاعب المشغل الاجنبي.