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الصخيرة :حجز كمية من الهواتف المحمولة والسجائر المهربة بقيمة جملية تفوق 500 ألف دينار

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Publié le Mercredi 03 Juillet 2024 - 13:05 قراءة: 0 د, 20 ث
      
حجزت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة كمية هامة من الهواتف المحمولة المهربة مختلفة الأنواع قدرت بأكثر من 600 هاتف ذكي، علاوة على 5 آلاف علبة سجائر مهربة، بقيمة جملية ناهزت 523 ألف دينار، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الادراة العامة للديوانة التونسية، الاربعاء.
واضاف المصدر ذاته انه تم ضبط المحجوز، داخل مخبأ مهيأ بشاحنة تحمل ترقيم تونسي مخصّصة لنقل مواد التنظيف.


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