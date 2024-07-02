ميسي على رأس قائمة مباراة كل نجوم البطولة الأمريكية

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تصدر ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي قائمة تضم 30 لاعبا تم اختيارهم امس الاثنين لخوض مباراة كل نجوم البطولة الأمريكية لكرة القدم للمحترفين والمقررة في 24 جويلية الجاري في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو، أمام أفضل مواهب البطولة المكسيكية.



وهو الظهور الأول ضمن قائمة مباراة كل النجوم بالنسبة لميسي الذي يخوض أول موسم كامل له مع إنتر ميامي الذي انضم إليه في جويلية 2023.

وإلى جانب ميسي (37 عاما) الذي يشارك حاليا مع الأرجنتين في كأس كوبا أمريكا، تضم القائمة زملاءه في فريق ميامي لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.



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وبشكل عام، تضم القائمة لاعبين من 18 ناديا في البطولة الأمريكية، ويأتي فريق كولومبوس كرو في المقدمة (خمسة لاعبين) ويليه إنتر ميامي (أربعة لاعبين).

وحقق ميسي بداية هائلة في مشواره بالبطولة الأمريكية في الموسم الماضي واستمر نجاحه هذا الموسم، إذ سجل 12 هدفا و13 تمريرة حاسمة في أول 12 مباراة له في 2024، ليصبح أسرع لاعب يساهم في 25 هدفا خلال موسم.