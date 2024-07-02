Babnet

ميسي على رأس قائمة مباراة كل نجوم البطولة الأمريكية

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/lionelmesssiiiii.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 02 Juillet 2024 - 09:26 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تصدر ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي قائمة تضم 30 لاعبا تم اختيارهم امس الاثنين لخوض مباراة كل نجوم البطولة الأمريكية لكرة القدم للمحترفين والمقررة في 24 جويلية الجاري في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو، أمام أفضل مواهب البطولة المكسيكية.

وهو الظهور الأول ضمن قائمة مباراة كل النجوم بالنسبة لميسي الذي يخوض أول موسم كامل له مع إنتر ميامي الذي انضم إليه في جويلية 2023.
وإلى جانب ميسي (37 عاما) الذي يشارك حاليا مع الأرجنتين في كأس كوبا أمريكا، تضم القائمة زملاءه في فريق ميامي لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.
...

وبشكل عام، تضم القائمة لاعبين من 18 ناديا في البطولة الأمريكية، ويأتي فريق كولومبوس كرو في المقدمة (خمسة لاعبين) ويليه إنتر ميامي (أربعة لاعبين).
وحقق ميسي بداية هائلة في مشواره بالبطولة الأمريكية في الموسم الماضي واستمر نجاحه هذا الموسم، إذ سجل 12 هدفا و13 تمريرة حاسمة في أول 12 مباراة له في 2024، ليصبح أسرع لاعب يساهم في 25 هدفا خلال موسم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290213


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Rom euro_2024 - Ned euro_2024 |
 Euro_2024  20:00 Aus euro_2024 - Tur euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 10:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*