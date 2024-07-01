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أريانة: لقاء بين مسؤولي أكبر 10 جامعات صينية وتلاميذ المعهد النموذجي بأريانة للتعريف بفرص الدراسة في الصين

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Publié le Lundi 01 Juillet 2024 - 17:01 قراءة: 0 د, 48 ث
      
احتضن المعهد النموذجي محمد فرج الشاذلي بأريانة، اليوم الاثنين، لقاء جمع عمداء ومديري وأساتذة أكبر 10 جامعات صينية بتلاميذ المعهد، وخصّص للتعريف بالجامعات الصينية المذكورة واستعراض فرص الدراسة فيها وشرح شروطها.


وأوضحت المشرفة على اللغة الصينية بكافة المندوبيات الجهوية للتربية بتونس وعلى برنامج التعريف بالجامعات الصينية، أحلام بن سوسية، أن اللقاء مثّل مناسبة لتقريب المعلومة، وإتاحة الفرصة للتلاميذ والأولياء لتلقي توضيحات وإجابات بخصوص سبل وشروط وكلفة الدراسة في الجامعات الصينية والاختصاصات المتوفرة بها.
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وأشارت بن سوسية إلى وجود نقص في المعلومات المتعلقة بإمكانيات الدراسة في الصين رغم أنها تعد من أفضل الوجهات االدراسية في العالم، خصوصا وأن العديد من جامعاتها مصنفّة ضمن أفضل عشر جامعات في العالم.
كما أكدت أنه لا وجود لحاجز اللغة للدراسة في الصين خصوصا وأن الدراسة باللغة الانقليزية متاحة في الصين دون اشتراط اتقان اللغة الصينية.
وأفادت المسؤولة بأنه سيتم إبرام اتفاقية تعاون في المجال التعليمي بين وزارتي التعليم العالي في البلدين في انتظار توقيع اتفاقية بين وزارتي التربية بالبلدين بخصوص تدريس اللغة الصينية في المعاهد الثانوية.


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