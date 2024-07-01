كوبا امريكا: المكسيك تودع المسابقة والإكوادور تتأهل

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حجزت الإكوادور مكانها في الدور ربع النهائي ببطولة كوبا أمريكا لكرة القدم المقامة بالولايات المتحدة اليوم الاثنين بعد أن تعادلت بشق الأنفس دون أهداف مع المكسيك التي ودعت البطولة بعد حصولها على المركز الثالث بين فرق المجموعة الثانية.



في ربع النهائي، ستلتقي الإكوادور مع الأرجنتين حاملة اللقب بينما ستلتقي فنزويلا، متصدرة المجموعة والتي فازت 3-صفر على جاماييك، مع كندا.

وتطمح الإكوادور للوصول للدور نصف النهائي لأول مرة منذ 1993 عندما استضافت البطولة.



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وفي نهاية دور المجموعات، تساوت الإكوادور في رصيد النقاط مع المكسيك بأربع نقاط لكنها تفوقت بفارق كبير من الأهداف.

ويتوقع أن يتعرض مدرب المكسيك خايمي لوزانو للكثير من الانتقادات بعد أن أحرز فريقه هدفا وحيدا في مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

وتعرض لوزانو وهو ثالث مدرب للمكسيك في غضون العامين الأخيرين أيضا لانتقادات بعد هزيمة فريقه أمام نظيره الأمريكي 2-صفر في نهائي رابطة الأمم في منطقة أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكارييب (الكونكاكاف) في 2024 إلى جانب الخسارة في مباراتين وديتين مؤخرا بما في ذلك الهزيمة 4-صفر أمام أوروغواي.