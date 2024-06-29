وزارة التربية تفتح تحقيقا "معمقا" بخصوص قضية رفعها ولي ضد إحدى المربيات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66803004729c93.71068555_jgkqemonhlfip.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن فتح تحقيق معمق بخصوص قضية تعود أطوارها إلى سنة 2022 رفعها ولي تلميذ على مربية عاملة بالمدرسة الابتدائية خزندار بولاية منوبة ما استوجب إحالتها على المحكمة.



وقالت الوزارة في بلاغ لها، إنه في حال تبين وجود تجنٍّ على المعلمة، ستقوم الوزارة بتكليف محامٍ للدفاع عنها بهدف إنارة العدالة وضمان الحق والإنصاف، مع الاحترام الكامل لاستقلالية القضاء ووظيفته الفضائية.





...



وأكدت في المقابل التزامها بحماية حقوق الطفل التونسي، كما هو منصوص عليه في مجلة حماية الطفل التي تمنع جميع أشكال الاعتداء المعنوي، واللفظي، والبدني، وتجرّم هذه الأفعال وفق القانون.



وتلتزم الوزارة وفق بلاغها "بضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأطفال، وتكافح جميع أشكال العنف لتوفير الحماية الكاملة للتلاميذ في كافة المؤسسات التعليمية".



وشددت أنه إطار التزامها بحماية حقوق جميع الأطراف في البيئة التعليمية، على أهمية دور المربين باعتبارهم أساسيين في بناء وتشكيل الأجيال القادمة وعلى تقديرها لدور القضاء في تحقيق العدالة وصون المجتمع من العنف،



وأعربت حسب نص البلاغ، على تعاونها الكامل مع الجهات القضائية لضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق، مؤكدة إصرارها على حماية كرامة المربين والدفاع عنهم في حال تعرضهم لأي مظلمة أو تعسف، وعلى عدم التهاون مع أي شكل من أشكال العنف.

