كوبا امريكا - ثنائية فينيسيوس تمنح البرازيل فوزا كبيرا على باراغواي

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ضمنت كولومبيا تاهلها الى دور الثمانية لكوبا امريكا لكرة القدم بفوزها على كوستاريكا 3-صفر بينما حققت البرازيل فوزها الاول بالمسابقة بتغلبها على باراغواي 4-1 اليوم السبت ضمن المجموعة الرابعة.



في المباراة الاولى، بدأت كولومبيا المباراة بصورة جيدة وأحرزت هدف التقدم في الدقيقة 31 عن طريق مهاجم ليفربول لويس دياز الذي سدد بكل ثقة ركلة جزاء حصل عليها فريقه بعد تعرض زميله خون كوردوبا لمخالفة من جانب حارس مرمى كوستاريكا باتريك سيكويرا.

وبينما حاولت كوستاريكا الضغط لتحقيق التعادل، استغلت كولومبيا هذا الاندفاع من خلال هجمات مرتدة وعزز لاعبها ديفينسون سانشيز تقدمها بالهدف الثاني بعد ركلة ركنية في الدقيقة 59 قبل أن يضيف كوردوبا الهدف الثالث بعد ذلك بثلاث دقائق عقب تلقيه تمريرة من جيمس رودريغيز.



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اما في المباراة الثانية، فقد أحرز فينيسيوس جونيور هدفين ليقود البرازيل للفوز برباعية على باراغواي بعد ظهورها الباهت في مباراته الأولى بالبطولة القارية بتعادلها السلبي مع كوستاريكا.

ومن البداية كان مهاجم ريال مدريد مصدر تهديد دائم لباراغواي في الجهة اليسرى بفضل سرعته ومهاراته رغم أنه لم يكن مؤثرا كثيرا في المواجهة الأولى لبلاده في البطولة التي انتهت بالتعادل السلبي مع كوستاريكا.

وهز فينيسيوس الشباك أول مرة في الدقيقة 35 عندما أرسل تمريرة لوكاس باكيتا إلى شباك الخصوم منهيا بذلك هجمة لفريقه الفائز بلقب البطولة تسع مرات.

وعزز سافيو جناح جيرونا تقدم المنتخب البرازيلي مستغلا كرة مرتدة في منطقة الجزاء قبل أن يضيف فينيسيوس هدفه الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول عندما حول كرة أبعدها عمر ألديريتي إلى داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني أحرزت باراغواي هدفا عن طريق ألديريتي الذي سدد بمهارة من مدى بعيد لكن باكيتا قضى على أي آمال لها في العودة في النتيجة عندما نفذ بنجاح ركلة جزاء في الدقيقة 68 ليعوض بذلك إهداره ركلة مماثلة في الشوط الأول حصلت عليها البرازيل بسبب لمسة يد.

وبعد أول جولتين من دور المجموعات، تتصدر كولومبيا الترتيب بست نقاط بينما تحتل البرازيل المركز الثاني بأربع نقاط تليها كوستاريكا بنقطة واحدة في حين تقبع باراغواي في ذيل الترتيب دون أي نقاط لتودع البطولة بعد هزيمتين.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، تلتقي البرازيل مع كولومبيا في كاليفورنيا الثلاثاء المقبل بينما تلتقي كوستاريكا في نفس التوقيت مع باراغواي في تكساس.