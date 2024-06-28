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رئيس الجمهورية يستقبل سفير ألمانيا بتونس بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.

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Publié le Vendredi 28 Juin 2024 - 19:27 قراءة: 0 د, 28 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 28 جوان 2024 بقصر قرطاج، بيتر بروغل، سفير ألمانيا بتونس، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.
ونوّه رئيس الجمهورية بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع تونس بألمانيا في عديد المجالات على الصعيد الثنائي وفي إطار الإتحاد الأوروبي، مشددا على حرص بلادنا على مزيد الارتقاء بهذه الروابط إلى أرفع المراتب.
ومن جانبه، توجه السفير الألماني بجزيل الشكر وبالغ الامتنان إلى تونس قيادة وشعبا على ما لقيه طيلة فترة عمله ببلادنا من دعم ورعاية، مؤكدا على استعداد بلاده لمزيد تطوير علاقاتها مع تونس في جميع المستويات لما فيه خير الشعبين الصديقين.


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