وزارة الصناعة تعلن عن تسمية مديرين عامين جدد لعدد من المراكز الفنية القطاعية

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أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الجمعة، عن قرار تسمية كل من نور الدين القيزاني مديرا عاما للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية وعصام كريد مديرا عاما للمركز الفنّي للصناعات الغذائيّة.



وأقرت وزارة الصناعة، كذلك، في بلاغ لها، تسمية نرجس مصلح حمّار مديرة عامة للمركز الفني للتعبئة والتغليف

ورياض بن رجب مديرا عاما للمركز الفني للجلود والأحذية.