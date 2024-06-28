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بن عروس: المصادقة على قبول 50 طفلا للانتفاع بخدمات مركب الطفولة بالمحمدية

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Publié le Vendredi 28 Juin 2024 - 14:25 قراءة: 0 د, 24 ث
      
صادقت اللجنة الجهوية للقبول والإدماج بمركبات الطفولة ببن عروسخلال جلسة عمل انعقدت، اليوم الجمعة، بمقر الولاية، على قبول 50 طفلا توفرت فيهم شروط القبول للانتفاع بخدمات مركب الطفولة بالمحمدية.

وفي ذات الإطار، قالت مديرة مركب الطفولة بالمحمدية، إلهام قطيف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن المركب الذي سيؤمّن خدمات الإعاشة والدعم التربوي والإسناد الاجتماعي لـ50 طفلا من أبناء الأسر محدودة الدخل وذات الوضعيات الخاصة بالجهة، سيعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، وتوفير أفضل الظروف لهذه الشريحة للنجاح في مسارها الدراسي.


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