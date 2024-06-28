عرض دولي في فنون السيرك لمجموعة "بابا روني" غدا السبت بحمام الأنف

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تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس عرضا دوليا في فنون السيرك لمجموعة "بابا روني" مساء غد السبت بفضاء الفسحة الشاطئية بحمام الأنف ببن عروس وذلك في إطار المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في دورته السابعة

وقال كاهية مدير بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس هشام درويش أن العرض الدولي في فنون السرك سيكون فرصة هامة للاستمتاع و الفرجة والترفيه عن النفس . ويتضمن تقديم مجموعة من الألعاب البهلوانية ولوجات استعراضية يؤمنها فنانون من دول أجنبية على غرار مصر وموريتانيا والمغرب وفرنسا وايطاليا والشيلي والأرجنتين والمكسيك والسنغال .

وقال هشام درويش أن هذا العرض باختلاف محتوياته ولوحاته الفرجوية المتنوعة يرمي إلى تعزيز الدور الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخصوصية عبر تشريكهم في الاستمتاع بمشاهدة هذه التعبيرات الجمالية وتمكينهم من حقهم في الثقافة والترفيه .

وتجدر الإشارة إلى ان هذه الدورة السابعة تقام بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرة الثقافية والفنية ومسرح الأوبرا بمدينة الثقافة والإدارة العامة للعمل الثقافي والديوان الوطني للسياحة التونسية والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بكل من تونس وبن عروس وسليانة وصفاقس وسوسة والمهدية والمنستير والكاف وبنزرت وزغوان



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وللتذكير فقد تأسس المهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع سنة 2018 وهو يعتبر الأول من نوعه في العالم العربي وافريقيا وتنظمه سنويا جمعية بابا روني لفنون السيرك".