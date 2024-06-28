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وزيرة الأسرة تفتتح مُركب الطفولة بالحفصيّة بتونس العاصمة في حلّته الجديدة

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Publié le Vendredi 28 Juin 2024 - 17:11 قراءة: 1 د, 8 ث
      
افتتحت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن امال بلحاج موسى صباح اليوم الجمعة مركب الطفولة بمنطقة الحفصية بالعاصمة، في حلّة جديدة بعد إعادة تهيئته وتجهيزه بالتعاون مع وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا".

وشملت إعادة تهيئة هذا المركب، التي ناهزت كلفتها الجملية 350 الف دينار، الصيانة الداخلية والخارجية للبناية وتعهد شبكات الكهرباء والماء والتكييف وتجديد المكتبة والمطبخ وقاعات الاكل والاعاشة والمكاتب الإدارية فضلا عن إعادة تجهيز مختلف النوادي التنشيطية وفضاءات الألعاب الجماعية.

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وأكدت الوزيرة بالمناسبة أهمية إعادة افتتاح وتجديد هذا المركب بالنظر خاصة لوجوده في قلب حي شعبي من احياء العاصمة المعروفة بكثافتها السكانية العالية وأيضا تنويع خدماته وتحسين نوعيتها لتلبية الحاجيات المتنامية من الإحاطة والتثقيف والترفيه لاكثر من 70 طفل وطفلة من المنطقة.

وأضافت ان خارطة مركبات الطفولة في تونس تضم اليوم 106 مركبا موزعة على كامل الجهات واغلبها حديثة الانشاء وتقدم خدمات متنوعة وذات جودة محترمة تشمل الأنشطة
التربوية والتثقيفية والرياضية بعد ان كانت في ما مضى تقتصر وظيفتها فقط على تقديم خدمات الاعاشة للأطفال المنحدرين من عائلات محدودة الدخل.

وبينت ان الوزارة حريصة على تطوير دور هذه الفضاءات ووظيفتها التربوية والاجتماعية في مناطق تواجدها في اطار استراتيجية جديدة تهدف بالخصوص الى تنويع خدماتها من
خلال احداث نواد للإعلامية والروبوتيك والألعاب الفكرية والرياضية الفردية والجماعية الى جانب مكتبة للأطفال بهدف التشجيع على المطالعة.

يُذكر أنّ المساحة الجمليّة لمركب الطفولة بالحفصيّة تبلغ 708 مترا مربعا منها 330 مترا مربّعا مساحة مغطاة ويشرف عليه 6 إطارات مختصّة.


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