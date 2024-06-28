توزر: الإعلان قريبا عن نتائج فرز عروض المناقصة الدولية الخاصة بإنجاز محطة تحلية مياه الشرب بدقاش (رئيس إقليم الصوناد)

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أفاد رئيس اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوزر، أحمد ساسي، اليوم الجمعة، بأنه من المنتظر أن يتم خلال الأسابيع المقبلة إعلان نتائج فرز عروض المناقصة الدولية الخاصة بإنجاز محطة تحلية مياه الشرب بدقاش التي خصّص لها اعتماد بقيمة 15 مليون دينار.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفية وات أن مشروع المحطّة تنزل ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتحسين مياه الشرب وتعزيز الموارد المائية بمناطق الجنوب التونسي الذي استفادت منه ولاية توزر باعتماد إجمالي قدره 22 مليون دينار.

ويهدف إحداث المحذة، وفق نفس المصدر، إلى تحسين نوعية المياه الموزعة بمعتمديتي دقاش وحامة الجريد والشبيكة من معتمدية تمغزة وينقسم المشروع إلى جزئين، يشمل أولاهما حفر وتجهيز وكهربة بئرين عميقين (دقاش6 ودقاش7) وربطهما بالخزان/ ووضع 14 كلم من القنوات، وبناء خزان نصف مغمور بسعة 2500 متر مكعب، ومحطة ضخ وقد تم الانتهاء من إنجاز جميع هذه المكوّنات والشروع في استغلال بئر دقاش6 وكذلك الخزان بتكلفة قيمتها 7 ملايين دينار.

ويجري حاليا فرز طلب العروض الدولي بالنسبة لمحطة الضخ ليتم الإعلان قريبا عن نتائج عملية الفرز مع الإشارة إلى أن محطة الضخ تنتج يوميا نحو ألفي متر مكعب من المياه التي يتم تخفيض درجة ملوحتها من 2,2 غ في اللتر إلى 1,5 غ في اللتر.



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وبانتهاء إنجازه، سيساهم هذا المشروع في توفير موارد مائية كافية لمعتمديتي دقاش وحامة الجريد والمركب الريفي الشبيكة والظافرية وسندس من معتمدية تمغزة، إلى جانب الانتهاء من حفر بئر عميقة بحامة الجريد وربطها بخزان التوزيع بقيمة 1 مليون دينار.

من جهة أخرى، وقعت برمجة حفر بئر جديدة في منطقة الشبيكة وربطها بالشبكة بتكلفة 650 ألف دينار، وهي حاليا في مرحلة طلب العروض، وذلك لضمان استمرارية التزويد بهذه المنطقة والمناطق المجاورة في حال وجود عطل بقنوات الجلب التي تمتد على طول 50 كلم من معتمدية دقاش في اتجاه معتمدية تمغزة.

وتشهد معتمدية نفطة بدورها، وفق رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مشروعا هاما يعزز الموارد المائية ويحسن من تدفق من توزيعها بالمناطق العليا بهذه المدينة بقيمة 5,4 ملايين دينار يتمثل في قسط أول يشمل مد 10 كلم من القنوات وقسط ثان يتضمّن بناء محطة ضخ وخزان بسعة ألف متر مكعب.



