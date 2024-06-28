أسطورتا السلة جيمس وكوري يقودان أمريكا في أولمبياد باريس

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كشف مدرب المنتخب الأمريكي لكرة السلة, ستيف كير، أن النجمين المخضرمين ليبرون جيمس وستيفن كوري يتطلعان بفارغ الصبر للعب معا لأول مرة في الألعاب الأولمبية المقامة المقررة خلال هذه الصائفة بالعاصمة الفرنسية باريس في محاولة لقيادة بلادهما إلى الذهبية الخامسة على التوالي والسابعة عشرة في مشاركتها العشرين.



وعقب هذا الخيار, صرح مدرب ولدن ستايت ووريرز قائلا " أعتقد أن ليبرون وستيفن يتطلعان بفارغ الصبر للعب معا (...) لقد تحدثت معهما وهما معجبان بفكرة اللعب في الفريق نفسه بعدما لعبا ضد بعضهما على أعلى المستويات لأعوام طويلة" مضيفا " إنهما يكملان بعضهما البعض, ستيف بلعبه دون الكرة للهروب من الرقابة وليبرون في سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم (...) سيكون ذلك مثيرا للاهتمام

وأعتقد أنهما متلهفان لاستكشاف إمكانياتهما معا".



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ورغم أنه أحرز كأس العالم مرتين عامي 2010 و2014 الا ان كوري (36 عاما) الفائز بلقب البطولة الأمريكية أربع مرات مع غولدن ستايت ووريرز سيخوض الألعاب الأولمبية لأول مرة في حين أن جيمس (39 عاما) كان ضمن أفراد المنتخب الفائز بالذهبية عامي 2008 و2012 وقبلها بالبرونزية عام 2004.

وسيكون الاختبار الأول للولايات المتحدة في الاولمبياد في المجموعة الثالثة ضد صربيا في 28 جويلية قبل مواجهة جنوب السودان ومنتخب متأهل من التصفيات الأولمبية (المسار الرابع المقرر في بورتوريكو والذي يتكون من مجموعتين تضم الأولى المكسيك وكوت ديفوار وليتوانيا والثانية إيطاليا وفرنسا والبحرين).

