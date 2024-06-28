مونديال كرة اليد للوسطيات (كاس رئيس الاتحاد) - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز 24

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انهى المنتخب التونسي لكرة اليد للوسطيات مشاركته في بطولة العالم تحت 20 عاما المقامة حاليا بالعاصمة المقدونية سكوبيه في المركز 24 اثر خسارته اليوم الجمعة أمام نظيره الغيني بنتيجة 21-22 في اطار اللقاء الترتيبي من اجل المركزين 23 و24 ضمن مسابقة كاس رئيس الاتحاد.
وكان المنتخب التونسي انهزم امس امام نظيره الصربي بنتيجة 26-27.
يذكر ان السباعي التونسي كان استهل مشواره بمسابقة كاس رئيس الاتحاد لتحديد اصحاب المراكز بين 17 و24 بالفوز على ايران 26-23 قبل ان ينهزم امام البرازيل 24-26 ليتحصل على المركز الثاني للمجموعة الاولى.
وكان المنتخب التونسي انهزم امس امام نظيره الصربي بنتيجة 26-27.
يذكر ان السباعي التونسي كان استهل مشواره بمسابقة كاس رئيس الاتحاد لتحديد اصحاب المراكز بين 17 و24 بالفوز على ايران 26-23 قبل ان ينهزم امام البرازيل 24-26 ليتحصل على المركز الثاني للمجموعة الاولى.
كاس رئيس الاتحاد
الدورة الترتيبية من اجل المراكز بين 21 و24
الجمعة 28 جوان 2024
مباراة ترتيبية من اجل المركز 21
الأرجنتين - صربيا 27 - 26
مباراة ترتيبية من اجل المركز 23
تونس - غينيا 21 - 22
الخميس 27 جوان 2024
تونس - صربيا 26 - 27
الارجنتين - غينيا 31 - 26
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