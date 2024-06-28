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وزارة الشؤون الاجتماعية: تفعيل "ء هوية" كآلية إضافية للنفاذ الإلكتروني الموحّد لخدمات صندوق الضمان الاجتماعي

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Publié le Vendredi 28 Juin 2024 - 10:04 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الجمعة أنه بإمكان المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنظام العملة غير الأجراء، داخل حدود الوطن أو خارجه، النفاذ بداية من اليوم إلى فضاء العامل غير أجير عبر المنصة الافتراضية ( https://tns.cnss.tn/TnsNet ) بطريقة مبسطة وآمنة بإعتماد الهوية الرقمية "ء-هوية" كآلية إضافية للنفاذ الإلكتروني الموحّد والانتفاع بخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على غرار دفع المساهمة إلكترونيا والاطلاع على الكشف عن الحياة المهنية.

وأضافت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك أن هذا الإجراء يتنزل في إطار مواصلة تنفيذ مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 3 المؤرخ في 19 جانفي 2024 حول تطوير الخدمات الإدارية الإلكترونية واعتماد الهوية الرقمية كآلية نفاذ مُوحّد تُوفر على المواطن عناء حفظ أسماء المستخدم وكلمات العبور المتعدّدة التي يصعب حفظها وتأمينها.


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