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انيس الونيفي سيجدد حضوره في الاولمبياد للمرة السابعة

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Publié le Vendredi 28 Juin 2024 - 09:01 قراءة: 0 د, 34 ث
      
سيجدد مدرب الجيدو التونسي وبطل العالم السابق انيس الونيفي حضوره في دورة الالعاب الاولمبية بباريس 2024 مدربا لمصارع الجيدو العراقي سجاد غنام (وزن -(81 . وهي المشاركة السابعة لانيس الونيفي في الاولمبياد مصارعا ومدربا حيث شارك كمصارع خلال دورتي ( سيدني 2000 - اثينا 2004 )
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وكمدرب ( 2012 لندن - ريو دي جانيرو 2016 - وطوكيو 2020 ) ودورة الألعاب الاولمبية للناشئين في الصين 2014
واشاد رئيس واعضاء الاتحاد العراقي للجيدو بالجهود الكبيرة التي بذلها المدرب التونسي انيس لونيفي لتحضير وتهيئة اللاعب سجاد غانم وتحضيره للمشاركة في الاولمبياد .


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