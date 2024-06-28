انيس الونيفي سيجدد حضوره في الاولمبياد للمرة السابعة

سيجدد مدرب الجيدو التونسي وبطل العالم السابق انيس الونيفي حضوره في دورة الالعاب الاولمبية بباريس 2024 مدربا لمصارع الجيدو العراقي سجاد غنام (وزن -(81 . وهي المشاركة السابعة لانيس الونيفي في الاولمبياد مصارعا ومدربا حيث شارك كمصارع خلال دورتي ( سيدني 2000 - اثينا 2004 )وكمدرب ( 2012 لندن - ريو دي جانيرو 2016 - وطوكيو 2020 ) ودورة الألعاب الاولمبية للناشئين في الصين 2014واشاد رئيس واعضاء الاتحاد العراقي للجيدو بالجهود الكبيرة التي بذلها المدرب التونسي انيس لونيفي لتحضير وتهيئة اللاعب سجاد غانم وتحضيره للمشاركة في الاولمبياد .