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بلاغ لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بخصوص تقريب الخدمات لمنظوريه

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Publié le Jeudi 27 Juin 2024 - 21:35 قراءة: 0 د, 36 ث
      
ذكّر الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في بلاغ له اليوم الخميس كافة المنخرطين وعموم المواطنين أن مراكزه الجهوية والمحلية المنتشرة بكامل تراب الجمهورية وعددها 37 مركزا جهويا ومحليا إضافة إلى مكاتب الاتصال وشبابيكه بدُور الخدمات الإدارية ودُور الضمان الاجتماعي، تتكفل بإسداء الخدمات لزائري مصالح الاستقبال بما في ذلك الشهائد على اختلافها دون تحديد لمكان إقامة طالب الخدمة، وذلك في إطار سعي الصندوق المتواصل لتقريب الخدمات من منظوريه وفقا لمعايير ومقاييس الجودة ولمتطلبات الاستقبال اللائق.

كما أفاد الصندوق بأنه يضع على ذمة منخرطيه باقة من الخدمات على الخط بـموقعه على شبكة الأنترنات ضمن "فضاء المنخرط" affilie.cnrps.nat.tn والتي تمكنهم، بعد التسجيل، من استخراج أهم الشهائد المعتمدة بالختم الالكتروني المرئي، وذلك في إطار دعم المجهود الوطني الرامي لتعميم رقمنة الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطن.


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