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انتخاب التونسية ليلى بلخيرية نائبة لرئيسة منظمة "كوميسا للنساء صاحبات المؤسسات"

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Publié le Jeudi 27 Juin 2024 - 21:33 قراءة: 0 د, 40 ث
      
انتخبت التونسية ليلى بلخيرية جابر، نائبة لرئيسة لمنظمة "كوميسا للنساء صاحبات المؤسسات"، خلال جلسة عامة عقدتها المنظمة، الخميس، بمدغشقر.

يذكر أن ليلى بلخيرية جابر تترأس حاليا الغرفة النقابية الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

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وأوضحت الغرفة النقابية الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات، التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ لها، أنها كعضو في منظمة "كوميسا للنساء صاحبات الاعمال" فهي الممثل لهذه المنظمة في منطقة شمال إفريقيا.

علما أن منظمة "كوميسا للنساء صاحبات المؤسسات" هي مؤسسة تابعة للكوميسا تم تأسيسها سنة 1993 في زيمبابوي بموافقة الهيئة التي تتكون من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الكوميسا.

وتعمل على تبادل الأفكار والخبرات بين رائدات الأعمال، كما تساعد على تنفيذ برامج المرأة في التنمية بالكوميسا. وهي بمثابة شبكة تواصل بين رائدات الأعمال وأداة لتشجيعهن على إنشاء أو توسيع المشاريع القائمة.


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