لجنة الحقوق والحريات تستمع إلى ممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين حول مقترح قانون تنظيم الجمعيات

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استمعت لجنة الحقوق والحريات ، اليوم الخميس ، إلى ممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات ، الذى تقدم به عدد من النواب .



وقدّم ممثلو الهيئة في بداية الجلسة ، وفق بلاغ للبرلمان ، ملاحظاتهم حول فصول مقترح القانون المتعلقة خاصة بضرورة توضيح عضوية الأشخاص المعنويين للجمعيات ومراجعة السن القانوني بالترفيع فيه لمؤسسي الجمعية تفاديا للإشكاليات القانونية فيما يخص أهلية من هو دون سن الثامنة عشر للالتزام والتعاقد وتحديد مسؤولياته القانونية المدنية والجزائية في صورة مخالفة الاحكام القانونية.





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كما تطرّقوا أيضا الى ضرورة عدم اعتماد نظام أساسي موحد للجمعيات نظرا لمميّزات كل جمعية من حيث اختصاصها وهيكلتها وكذلك لضمان حرية تنظيم هذه الجمعيات ، مؤكّدين في الآن نفسه على أهمية اعتماد الرقمنة في مسك الدفاتر المحاسبية للجمعيات لمزيد تكريس الشفافية المالية ولإحكام المراقبة .



واقترحوا تنزيل سقف 200 ألف دينار الوارد ضمن الفصل 12 من مقترح القانون والمتعلق أساسا بتعيين مراجع حسابات خارجي للجمعية، مشيرين في الآن نفسه إلى أهمية تعويض مصطلح "مراجع الحسابات" بعبارة "مدقق الحسابات" بالنظر إلى اختلاف الجمعية عن المؤسسة العمومية وعن الشركة.



وأكدوا ضرورة خضوع الجمعيات للنظام الجبائي الجاري به العمل مع تحديد أجال قانونية لإعداد القائمات المالية وعرضها على المصادقة.



وبخصوص تصنيف الجمعيات الوارد بالمقترح دعوا الى مراجعته وتوضيحه والتنصيص صراحة على استثناء الجمعيات والجامعات الرياضية وبقية الجمعيات ذات الإطار القانوني الخاص .



بدورهم أكّد النواب على ضرورة التدقيق في التقريرين الأدبي والمالي للجمعيات مشددين على أهمية مراقبة التمويلات الأجنبية .

وتساءلوا حول مراقبة حسابات الجمعيات في صورة دمجها.



وفي تعقيبهم اقترح ممثلو الهيئة إدراج فصل إضافي بهدف مزيد ترشيد العمليات المالية الحاصلة نقدا صلب الجمعيات على ان تتم كل المعاملات المالية للجمعية صرفا بواسطة تحويلات او صكوك بنكية او بريدية اذا تجاوزت قيمتها الف دينار .



اما بالنسبة لمداخيل الجمعية التي تتجاوز قيمتها 200 الف دينار نقدا فإنه يتعين ايداعها بالحساب البنكي للجمعية وتضمينها بسجل محاسبي خاص.



واعتبروا أن مدة سنة المنصوص عليها ضمن الأحكام الانتقالية للمقترح غير كافية بالنسبة لمهمات مدققي الحسابات التي هي في طور الإنجاز.



