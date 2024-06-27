قابس: مطار قابس-مطماطة الدولي يستقبل رحلة حجيج الجهة القادمة من المدينة المنورة

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استقبل مطار قابس - مطماطة الدولي، ظهر اليوم الخميس، رحلة قادمة من مطار المدينة المنورة وعلى متنها حجيج ولاية قابس البالغ عددهم 270 حاجا وحاجة مرفوقين ببعثة تضم 10 أفراد.



وتجنّدت كل الأطراف المتداخلة في مطار قابس - مطماطة الدولي لتخفيف المشقة على ضيوف الرحمان وتمكينهم من الإحاطة الصحية اللازمة، كما عزّزت ادارة المطار العنصر البشري العامل به لضمان اتمام اجراءات عودة الحجيج وتسلم أمتعتهم في وقت سريع.





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وقد كان في استقبال الحجيج بالمطار الكاتب العام للولاية المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس، غالب القلالي، مرفوقا بالمعتمد الأول للولاية، مصطفى مسعدي، واللذان اطمأنا على صحة ضيوف الرحمان، وتابعا عن قرب الاحاطة التي تم توفيرها لهم بمطار قابس - مطماطة الدولي وخاصة في الجانب الصحي.

هذا عبّر العديد من الحجيج، في تصريحات متطابقة لـ"وات" عن سعادتهم الكبيرة بالتوفق في القيام بهذه الفريضة وزيارة المدينة المنورة، رغم حالة التعب والانهاك التي عاشوها اثناء الحج.