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توزر: معاينة تدخل أقدم عليه مواطنون على الشلال السياحي بتمغزة للبتّ في مدى صحته واتخاذ القرار المناسب بتحسينه أو إزالته

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Publié le Jeudi 27 Juin 2024 - 17:17 قراءة: 0 د, 47 ث
      
عاينت لجنة متكونة من ممثلين عن بلدية تمغزة وعن بعض الإدارات الفنية بولاية توزر على غرار المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمندوبية الجهوية للسياحة، والإدارة الجهوية للبيئة، والسلط المحلية والأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، عملية تدخل لمجموعة من أهالي تمغزة على الشلال السياحي تمثل في بناء حائط لحصر المياه المتأتية من الشلال، وفق والي توزر محمد أيمن البجاوي.

وبيّن والي الجهة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المعاينة تمت بغرض اتخاذ القرار المناسب بشأن هذا التدخل الذي تباينت الأراء حوله بين استحسان من البعض واستهجان من البعض الآخر.
وأضاف أن اللجنة قامت بالتثبت من وضعية المكان وأخذ كل الآراء الخاصة بهذا التدخل الذي لم يمنع مياه الشلال من مواصلة التدفق، وعرف ترحيبا من سكان المنطقة وانتقادات من آخرين باعتبار أنه قد يمثل تشويها أو خطرا على تدفق المياه نحو الواحة.
...


ومن المقرر أن ترفع اللجنة المذكورة تقريرا في الغرض لاتخاذ الإجراءات اللازمة إما بالتحسين ومعالجة التدخل أو إزالته في صورة ثبوت وجود ضرر للشلال والواحة.


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