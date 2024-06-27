المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون 2024: افتتاح معرض التكنولوجيا والتجهيزات وسوق البرامج

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فتح معرض التكنولوجيا والتجهيزات وسوق البرامج فضاءاته للزوار، اليوم الخميس في البهو الرئيسي لمدينة الثقافة بالعاصمة، وهو معرض قار يندرج ضمن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وتتواصل أشغاله إلى يوم السبت 29 جوان.



وتولّى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية المنصف بوكثير ووزير الإعلام اللبناني زياد المكاري ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي وهو أيضا الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي تدشين هذا المعرض بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام العربية العمومية والخاصة.





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واستهلّ الوفد المشرف على تدشين المعرض زيارة جناح دولة فلسطين في حركة رمزية تعبيرا عن دعم هذا البلد الشقيق في مكافحة الاحتلال الإسرائيلي بما أن هذه الدورة 24 من المهرجان تقام تحت شعار "نصرة فلسطين".



وزار الوفد بعد ذلك جناح المملكة العربية السعودية حيث اطلع الحاضرون على شبكة الإعلام السعودي وأهم البرامج الإعلامية، ثم تلتها زيارة لجناح مؤسسة التلفزة التونسية حيث تعرّف الزوار على إنتاجات المؤسسة. كما شملت هذه الزيارة جناح جمهورية الصين الشعبية، حيث تمّ التعرّف على الشبكة البرامجية باللغة العربية الموجهة للجمهور العربي بكل فئاته العمرية.



وتحوّل الوفد الرسمي، ضمن هذه الجولة في المعرض، إلى جناح وكالة تونس تونس افريقيا للأنباء، حيث كانت الزيارة مناسبة للاطلاع على دور هذه المؤسسة العمومية العريقة والرائدة في تغطية مختلف الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية، إلى جانب التعرف على مخزون الوكالة الثريّ من صور أرشيفية نادرة لأبرز الأحداث الكبرى على المستويين الوطني والإقليمي.



واطلع الزوار أيضا على أحدث التكنولوجيا في مجال الإعلام لا سيّما تقنيات الصوت والصورة والمونتاج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الموظفة في مجال الإعلام.



ويضمّ المعرض98 جناحًا بمشاركة 90 عارضًا يقدمون أحدث الابتكارات في المجال الهندسي السمعي والبصري.



أما سوق البرامج الإذاعية والتلفزيونية فقد مثّل فضاءً لعرض إنتاجات الهيئات وشركات الإنتاج في مختلف المجالات الإعلامية والثقافية والفنية.



ويعدّ المعرض التكنولوجي من أبرز مكوّنات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وهو عنصر قار في المهرجان وقبلة لعديد الشركات العالمية المصنّعة للمعدّات الإذاعية والتلفزيونية الحديثة والمدمجة والوسائط المتعدّدة وشركات الإنتاج وتوزيع المحتوى السمعي والبصري العربية منها والدولية، كما أنه قبلة لمزودي الخدمات والتكنولوجيا المتطوّرة، إلى جانب الهيئات الأعضاء في الاتحاد، والشبكات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة، والقنوات الفضائية الدولية الناطقة بالعربية.



ويوفّر المعرض التكنولوجي للمشاركين فرصة تقديم آخر ابتكاراتهم في مختلف القطاعات، على نحوٍ يتيح لضيوف المهرجان وزائريه الاطلاع على التطوّرات المسجّلة في ميدان التجهيزات السمعية البصرية، بما يجعلهم مواكبين للمستجدّات التي يشهدها العالم اليوم، وما يميزها من توسّع سريع بفعل الثورة الرقميّة.



ويشكّل سوق البرامج الإذاعية والتلفزيونية فضاء رحبًا لعرض إنتاجات الهيئات الأعضاء في الاتحاد وكذلك الإذاعات والقنوات التلفزيونية الخاصة والدولية الناطقة بالعربية وشركات الإنتاج وتوزيع المحتوى.



ويعتبر سوق البرامج الإذاعية والتلفزيونية فضاءً للتلاقي بين المنتجين والمتدخّلين في صناعة الصوت والصورة ويوفر الفرص لوتوسيع مشاريع الإنتاج المشترك في القطاعين العمومي والخاص.