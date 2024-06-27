قابس: استياء من حذف شعبتي الرياضيات والموسيقى من الدليل الجامعي الجديد

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خلف غياب شعبتي الرياضيات بكلية العلوم بقابس وشعبة الموسيقى والعلوم الموسيقية بالمعهد العالي للفنون والحرف بقابس، في الدليل الجامعي الجديد، وتوجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو غلقهما، حالة من الاستياء لدى خاصة أسرتها الجامعية، وشددوا على ضرورة اعادة النظر في القرار.



وفي هذا الاطار، اكد رئيس المرصد الجهوي للتنمية بقابس نعمان يحمدي لصحفي "وات" اليوم الخميس، اهمية المادة التى توفرها شعبة الرياضيات بكلية العلوم بقابس، وارتباطها الوثيق بمختلف العلوم، مشيرا الى أن أفضل النتائج التي تم تحقيقها في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لهذه السنة بجهة قابس، كانت في شعبة الرياضيات، حيث بلغ فيها عدد الناجحين 171 تلميذا وتلميذة بنسبة نجاح بلغت 77.38 بالمائة، في ما تم تأجيل 38 تلميذا وتلميذة الى دورة المراقبة، وحث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مراجعة قرارها واعادة هذه المادة الى دليل التوجيه الجامعي.





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ومن جهته، اعرب مدير قسم الموسيقى والعلوم الموسيقية بالمعهد العالي للفنون والحرف بقابس منجي الصويعي لصحفي " وات " عن استياء الأسرة الجامعية والفنية بالجهة من قرار غلق شعبة الموسيقى والعلوم الموسيقية، التي تخرج منها منذ تأسيسها في السنة الجامعية 2004 و2005 المئات من الأساتذة الذين تم استقطابهم في سوق الشغل الداخلية والخارجية كأساتذة في المعاهد وناشطين في الحقل الفني.

وبين أن هذه الشعبة، انفتحت على علوم جديدة في اختصاصات مجاورة كالعلاج بالموسيقى والفن ويتم العمل في اطار التعاون الدولي على احداث ماجستير مهني في هذا الاختصاص بالتوازي مع اعداد ملف لاحداث مدرسة دكتوراه في المجال، واضاف المعهد العالي للفنون والحرف بقابس يتوفر على جميع المعدات اللوجستية اللازمة للموسيقى والعلوم الموسيقية من تجهيزات عالية الجودة واستديو للتسجيلات السمعية والبصرية الرقمية وقاعات للتدريس الخاصة بالعزف الجماعي والفردي.

واعتبر أن الخطوة التي أقدمت عليها وزارة التعليم والبحث العالي، لا تتماشى مع التوجه الجديد لوزارة التربية، التي ستعمم شعبة الفنون على جميع المعاهد، ولا يأخذ بعين الاعتبار الاقبال الكبير المسجل على تعلم الموسيقى في المعهد الجهوي والمعاهد الخاصة للموسيقى بقابس والتي يفوق مجمل عدد تلاميذها 600 تلميذ وتلميذة، وفق تقديره.