Babnet

توزر: حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 3 يودي بحياة شخصين ويتسبب في اصابة شخصين اخرين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667d3cabd72bf0.74294383_hjeklgmpinofq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 27 Juin 2024 - 11:16 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أودى حادث مرور، جد مساء أمس الأربعاء في ولاية توزر، على مستوى النقطة الكيلومترية 8 بالطريق الوطنية رقم 3، بين شاحنة ثقيلة جزائرية وثلاث سيارات تونسية، بحياة شخصين (تونسيين)، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بلال الوصيفي.

وبين الوصيفي لصحفية "وات" انه تم مباشرة اثر الحادث تسجيل حالة وفاة على عين المكان وحالة خطيرة وإصابتين اثنين، مشيرا الى ان المصاب الذي اتسمت حالته بالخطيرة توفي بعد نقله الى المستشفى الجهوي بتوزر، لتصبح حصيلة الحادث، حالتي وفاة وإصابتين تقيمان حاليا بالمستشفى.
وتتمثل أسباب الحادث، وفق المعاينات الأولية التي قامت بها الحماية المدنية، في انزلاق الشاحنة الثقيلة، ما أدى إلى اصطدامها بالعربات في الجهة المقابلة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289943


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  Next match sat 29 june

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 12:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*