اليابان تواجه السعودية وأستراليا بتصفيات كأس العالم

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أوقعت قرعة المرحلة الثالثة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم اليابان بطلة آسيا أربع مرات في مواجهة أستراليا والسعودية والبحرين والصين وإندونيسيا في المجموعة الثالثة.

وسحبت القرعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وبناء على القرعة ستلتقي كوريا الجنوبية مع العراق والأردن وسلطنة عمان وفلسطين والكويت في المجموعة الثانية.

وستلعب إيران مع قطر وأوزبكستان والإمارات وكرغيزستان وكوريا الشمالية في المجموعة الأولى.



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وتأهلت اليابان التي يقودها المدرب هاجيمي مورياسو لنهائيات كأس العالم في أخر سبع نسخ وسبق لها مواجهة السعودية وأستراليا في المرحلة الأخيرة من تصفيات البطولة في 2022.

وتصدرت اليابان مجموعتها وانضمت إليها السعودية في ضمان التأهل المباشر للنسخة الماضية بينما تأهلت أستراليا عن طريق الملحق العالمي.

ووضعت القرعة المنتخب الصيني في مسار صعب بينما يسعى للتأهل للنهائيات للمرة الثانية بعد ظهوره الوحيد في نسخة 2002.

وستسعى إيران للتأهل لرابع نهائيات على التوالي والنهائيات السابعة إجمالا بعد ظهورها في 2014 و2018 و2022 بينما تسعى قطر للتأهل لأول مرة.

وشارك المنتخب القطري الذي توج بكأس آسيا للمرة الثانية تواليا في فيفري الماضي في النسخة الماضية من كأس العالم كمستضيف للبطولة لكن لم يسبق له الوصول للنهائيات من خلال التصفيات.

وترشح التوقعات كوريا الجنوبية للتأهل عن المجموعة الثانية لكنها ستواجه منتخب الأردن الذي تفوق عليها ي نصف نهائي كأس آسيا في وقت سابق من العام الجاري.

وتضم المجموعة الثانية أيضا منتخب العراق الذي يطمح للتأهل لأول مرة منذ 1986 ومنتخب أوزبكستان الذي تحسن مستواه.

وتبدأ التصفيات في الخامس من سبتمبر القادم وتستمر حتى 10 جوان 2025.

ويتأهل الفائز وصاحب المركز الثاني في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم التي تقام في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وسيتأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة إلى دور رابع سيتحدد بناء عليه آخر منتخبين يتأهلان للنهائيات العالمية عن القارة.