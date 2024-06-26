Babnet

الوضع الأمني في البلاد محور لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية وكاتب الدولة المكلف بالأمن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667c7fefade767.90370501_mlgfkieophjqn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 26 Juin 2024 - 20:52 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، وزير الداخلية خالد النوري، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني ،سفيان بالصادق، الوضع الأمني بالبلاد.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أن اللقاء تناول أيضا عددا من المحاور الأخرى من بينها على وجه الخصوص سدّ الشغورات ودور البلديات في تقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.
وأكّد رئيس الدولة على أن بعض الظواهر ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، عدم رفع الفضلات وتكدسها منذ أسابيع في عديد مناطق الجمهورية "ليست ظواهر طبيعية ولا هي بريئة" ودعا إلى اتخاذ القرارات اللازمة ضد أي طرف يُخلّ بالواجبات المحمولة عليه.
...


وتم التطرق إلى ضرورة تذليل كل الصعوبات مع الأشقاء الليبيين لإعادة فتح معبر رأس جدير.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289926


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Ukr euro_2024 - Bel euro_2024 |
 Euro_2024  17:00 Slv euro_2024 - Rom euro_2024 |
 Euro_2024  20:00 Cze euro_2024 - Tur euro_2024 |
 Euro_2024  20:00 Geo euro_2024 - Por euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 22:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*