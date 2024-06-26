الوضع الأمني في البلاد محور لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية وكاتب الدولة المكلف بالأمن

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تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، وزير الداخلية خالد النوري، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني ،سفيان بالصادق، الوضع الأمني بالبلاد.



وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أن اللقاء تناول أيضا عددا من المحاور الأخرى من بينها على وجه الخصوص سدّ الشغورات ودور البلديات في تقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.

وأكّد رئيس الدولة على أن بعض الظواهر ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، عدم رفع الفضلات وتكدسها منذ أسابيع في عديد مناطق الجمهورية "ليست ظواهر طبيعية ولا هي بريئة" ودعا إلى اتخاذ القرارات اللازمة ضد أي طرف يُخلّ بالواجبات المحمولة عليه.



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وتم التطرق إلى ضرورة تذليل كل الصعوبات مع الأشقاء الليبيين لإعادة فتح معبر رأس جدير.





