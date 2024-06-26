زغوان : إعطاء إشارة انطلاق أول مسار للمشي بجبل زغوان

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شهدت مدينة زغوان مساء اليوم الأربعاء، انطلاق مسار المشي بجبل زغوان بحضور وزيري السياحة والصناعات التقليدية والشباب والرياضة محمد المعز بلحسين وكمال دقيش انطلاق أول مسار للمشي بولاية زغوان وذلك بمساهمة حوالي 70 مشاركا يمثلون النسيج الجمعياتي وكافة الهياكل ذات العلاقة

وذكر وزير السياحة في تصريح لـ"وات" أن هذا المسار هو مشروع جديد يندرج ضمن إستراتجية الوزارة لتطوير القطاع السياحي عبر تنويع المنتوج السياحي بهدف الترويج لتونس كوجهة مميزة

وأشار إلى أن هذا المشروع سيمكن الشباب التونسي والأجنبي من التعرف على المخزون الطبيعي والحضاري بمختلف جهات البلاد وممارسة هواياتهم الرياضية في المشي والتسلق الجبلي وركوب الدراجات في مسارات واضحة تضمن السلامة لسالكيها بمساعدة أدلاء سياحيين

وأشار وزير الشباب والرياضة من جهته، إلى أن الوزارة ستعمل على إنجاح هذه التجربة الهامة في إطار صلاحياتها وذلك بالحرص على ترسيخ رياضة المشي لدى الناشئة ضمن توجه تأطيري منظم وبدون تدخل الهياكل الرسمية



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وأبرز أن رياضة المشي هي ثاني رياضة بعد رياضة كرة القدم لافتا في المقابل إلى أن 84 بالمائة من الشعب التونسي لا يمارسون رياضة المشي

هذا وانطلق مسار المشي بمشاركة الوزيرين وعدد من الإطارات الجهوية من معبد المياه على مسافة تقدر بحوالي 10 كيلومترات وصولا إلى نقطة التخييم بمقام سيدي بوقبرين



