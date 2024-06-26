الديوان الوطني للصناعات التقليدية يبرم اتفاقية تعاون مع الكنفيدرالية الألمانية للتعاضديات

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ابرم الديوان الوطني للصناعات التقليدية، الأربعاء، اتفاقية تعاون مع الكنفيدرالية الألمانية للتعاضديات ترمي خاصة الى بالأساس إلى برمجة دورات تكوينية لإطارات الديوان في علاقة مباشرة بالحرفيين وإلى تحسيس الحرفيين والمؤسسات الحرفية من أجل التجمع في إطار التعاضديات، وفق ما أكده المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية، فوزي بن حليمة.





وأضاف بن حليمة، وفق ما ورد في بلاغ للديوان، أنّ هذه الاتفاقية تتنزل في إطار استراتيجية الديوان المتمثلة في تأطير قطاع الصناعات التقليدية خاصة وان أكثر من 80 بالمائة من الحرفيين ينشطون بصفة فردية وغير معلنة، وهو ما يؤثر على القدرة الإنتاجية لتغطية الطلبات في الأسواق الخارجية.



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وأفاد ان الديوان يعمل على الرفع من الطاقة الإنتاجية وذلك في إطار برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يهدف الى تأهيل المؤسسات الحرفية من جهة وتشجيع الحرفيين للانضمام الى التعاضديات من جهة أخرى.



وبين مدير المشاريع في الكنفيدرالية الألمانية للتعاضديات، ممثلة في الجمعية التونسية الألمانية للتنمية التعاضدية قسم تونس، كريم الشابي، أن الكنفيدرالية تعمل من أجل دعم وتطوير التعاضديات في تونس منذ سنة 2021 حيث تم خلالها إنجاز دراسة تشخيصية حول التعاضديات في تونس في القطاع الفلاحي وغيره من القطاعات الأخرى



وأردف قائلا: "لقد تبين من خلال هذه الدراسة التشخيصية وجود تعاضدية قديمة في قطاع الصناعات التقليدية وهي تعاضدية الشاشية التي تعود الى سنة 1928 علاوة على النسيج الكبير في القطاع".



ومن مهام التعاضدية تأطير الحرفيين في مختلف الاختصاصات بهدف تجميعهم في هيكل واحد ويعملون على حسن تسييره لتصبح لديهم القدرة على الديمومة والتصدير واقتحام الأسواق الخارجية.