وزيرة البيئة: قرار منع استخدام الاكياس البلاستيكية مكن البلاد من تلافي استعمال 5 ملايين كيس يوميا

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قالت وزيرة البيئة، ليلي الشيخاوي، ان القرار الذي يمنع استخدام الاكياس البلاستكية مكن البلاد من تجنّب استخدام قرابة 5 ملايين كيس بلاستيكي يوميا وان بعض المخابز لم تلتزم بقرار حضر بيع الخبز في الاكياس البلاستيكية.



واضافت الوزيرة في كلمة لها خلال جلسة عقدها البرلمان لطرح اسئلة شفاهية حول قطاع البيئة انه يمنع منعا باتا استخدام البلاستيك داخل المخبزة وانه يتم تنفيذ حملات لمراقبة هذه الظاهرة.





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ودعت الشيخاوي في سياق متصل المواطنين الى استخدام اوعية ايكولوجية عند شراء الخبز وانه في صورة استخدام اكياس بلاستيكية يتعين الالقاء بها في الاماكن التي تضمن رسلكته وليس في الفضاءات العامة.



يشار الى ان وزيرة البيئة ، قامت بالاجابة على 6 اسئلة شفاهية تعلقت بالاساس بملف النفايات بكل من صفاقس وجربة والسند الى جانب ملف التطهير.

