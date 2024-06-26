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وزيرة الاستثمار بجمهورية السودان تؤكد اهمية الاطلاع على تجربة توسن في مجال الاستثمار الاجنبي والشركات

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Publié le Mercredi 26 Juin 2024 - 17:15 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أكدت وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان احلام مدني مهدي، ان المشاركة في "ملتقى الكوميسا للإستثمار 2024 " يمثل فرصة للإطلاع على تجربة تونس في استقطاب الاستثمارات الخارجية وبناء الشراكات الإقتصادية.


وصدرت تصريحات مدني مهدي خلال لقاء جمعها، الاربعاء، بتونس مع وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي بحث الآليات الكفيلة بمزيد تعزيز التعاون بين البلدين خاصة على مستوى الإستثمار والشراكة.
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وشددت مهدي على اهمية الفرص والإمكانيات المتاحة في كل من السودان وتونس لتوطيد العلاقات الإقتصادية لاسيما على مستوى التبادل التجاري والاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة خاصة في المجال الزراعي والصناعات التحويلية والطاقات المتجددة .

وأكدت الورغي على توفر الفرص لبناء شراكات مثمرة في إطار التكامل والمصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين سواء في إطار ثنائي او في إطار التجمعات الإقليمية الأفريقية.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور لتنظيم ملتقى للاستثمار والشراكة بين تونس والسودان بمشاركة الهياكل العمومية والقطاع الخاص للتعرف عن قرب على المزايا والفرص خاصة في القطاعات التي تتوفر لها في البلدين.

وابرز الجانبان أهمية النقل الجوي والبحري المنتظم في تكثيف التبادل التجاري وتسهيل تنقل رجال الأعمال وتعزيز السياحة الاستشفائية.


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