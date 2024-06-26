اللجنة الأولمبية الدولية ترحب بدعوة الأمم المتحدة للالتزام بالهدنة الأولمبية في "باريس 2024"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6481de60c53072.48400865_ihgflojnkmepq.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية ترحيبها بدعوة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس للالتزام بالهدنة الأولمبية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن فرانسيس دعا جميع الأطراف المتحاربة في جميع أنحاء العالم إلى الاتفاق على "وقف حقيقي متبادل لإطلاق النار" طوال مدة الهدنة مضيفة أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ رحب بهذه الدعوة.

وقال باخ في بيان للجنة الأولمبية الدولية "ترحب اللجنة الأولمبية الدولية بشدة بالنداء الرسمي الذي وجهه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس.

وتمثل الهدنة الأولمبية جوهر ما تمثله الألعاب الأولمبية - السلام والوحدة والأمل في بناء عالم أفضل".



...



وقال فرانسيس "أناشد رسميا جميع الدول الأعضاء إظهار التزامها بالهدنة الأولمبية في دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين في باريس لعام 2024 واتخاذ إجراءات ملموسة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية لتشجيع ثقافة السلام والتناغم القائمة على روح الهدنة وتعزيزها".

واعتمدت الأمم المتحدة رسميا قرارا يدعو إلى الالتزام بالهدنة الأولمبية للألعاب الأولمبية والبارلمبية باريس 2024 في نوفمبر من العام الماضي داعية إلى احترام الهدنة الأولمبية التي تبدأ قبل سبعة أيام من الألعاب الأولمبية وتنتهي بعد سبعة أيام من الألعاب البارلمبية.