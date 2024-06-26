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انتظمت، اليوم الأربعاء، أمام المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بولاية سيدي بوزيد، حملة تحسيسية لفائدة أصحاب السيارات والشاحنات حول الاقتصاد في الوقود وذلك ببادرة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والولاية.

وبين المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بسيدي بوزيد مروش برهومي في تصريح لصحفي "وات" ان الهدف من هذه الحملة مزيد تحسيس أصحاب السيارات بأهمية مراقبة وتشخيص محركات سياراتهم وتغيير الزيوت والمصفاة والشموع وكذلك مراقبة ضغط العجلات والدفع نحو السياقة الرشيدة بهدف الاقتصاد في الطاقة في حدود 40 بالمائة والضغط على المصاريف سنويا.

وأشار إلى ان الحملة تندرج في إطار الحملات الوطنية للاقتصاد في الطاقة التي تقوم بها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة سنويا بالإضافة إلى مختلف البرامج الأخرى التي تنجزها الوكالة لترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل الذي بلغ استهلاكه سنة 2022 حوالي 2 فاصل 6 مليون طن مكافيء نفط ليصل سنة 2030 إلى حدود 5 مليون طن مكافيء نفط.

وتطرق إلى وجود عدد من البرامج الأخرى التي تهدف بدورها الى ترشيد استهلاك الطاقة منها البرنامج الوطني للتدقيق الطاقي الإجباري والدوري، الذي يستهدف شركات النقل التي يعادل استهلاكها أو يفوق 500 طن سنويا مكافيء نفط، والبرنامج الذي يخص التشجيع على استعمال السيارات الكهربائية والبرنامج الخاص بالتكوين في مجال السياقة المقتصدة في الطاقة.