المنستير: استكمال تهيئة كرنيش القراعية وتغذية شاطئ القراعية بالرمال الاصطناعية مطلع جويلية القادم (المكلف بتسيير الولاية)

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أفاد المعتمد الأوّل المكلف بتسيير شؤون ولاية المنستير، عيسى موسى، بأنّه من المبرمج أن تستكمل أشغال تغذية شاطئ القراعية بالرمال الاصطناعية يوم 4 جويلية المقبل، وأشغال تهيئة كرنيش القراعية في الأسبوع الموالي وتحديدا يوم 10 جويلية.



وأكد موسى، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش زيارة ميدانية أداها اليوم الأربعاء، لمعاينة تقدم مشروع تهيئة كرنيش القراعية، أنّ أشغال تهيئة الكرنيش، التي تتجاوز تكلفتها 2 مليون دينار، تقدمت بنسبة تفوق 90 في المائة وستنتهي في الآجال المحددة.

وشدّد على أنّ الاستعدادات حثيثة لإتمام الأشغال في الآجال، باعتبار أنّ الموسم السياحي هذه السنة استثنائي وانطلق مبكرا في الجهة.



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من جهته، ذكر رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالمنستير، بلال الخالقي، لوكالة "وات"، أنّ مشروع تغذية شاطئ القراعية بالرمال الاصطناعية تقدّم إلى غاية اليوم بنسبة 65 في المائة.