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مقتل عسكري بالمنطقة الحدودية العازلة برمادة في إطلاق نار مباغت ومجهول

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Publié le Mercredi 26 Juin 2024 - 14:48 قراءة: 0 د, 15 ث
      
قتل عسكري خلال إطلاق نار مباغت ومجهول تعرضت له دورية عسكرية فجر اليوم الاربعاء دورية عسكرية عاملة بقطاع رمادة كانت بصدد تنفيذ مهامها العادية بالمنطقة الحدودية العازلة، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني

وأضافت الوزارة أنه تمّ فتح بحث تحقيقي في الحادثة بإذن من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية بصفاقس.

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