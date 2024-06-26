رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة يؤكد على وجوب تحيين كراس الشروط الخاص بقطاع الوكلاء العقاريين

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اكد رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" أصلان بن رجب، الاربعاء، على وجوب تحيين كراس الشروط الخاص بقطاع الوكلاء العقاريين وايضا القانون الذي ينظم هذا القطاع والذي يعود الى نحو 40 سنة، لاسيما وانه يوفر قدرة تشغيلية هامة للبلاد.





وشدد بن رجب، خلال ندوة صحفية للمجمع المهني للوكالات العقارية بكوناكت "حول واقع وتحديات قطاع الوكالات العقارية بتونس"، باحد النزل بالعاصمة، على ضرورة اصدار كراس شروط جديد لحل المشاكل الاقتصادية والمالية والامنية التي يجابهها حاليا الوكلاء العقاريون، مشيرا الى وجود تفاعل ايجابي في هذا الصدد من قبل العديد من الفاعلين الاقتصاديين والمتدخلين في القطاع.



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وبين في هذا الشان، ان من اهم النقاط التي تضمنها كراس الشروط، الدعوة الى تكوين هيئة لهيكلة قطاع الوكلاء العقاريين والحد من الدخلاء على المهنة

وقال " لقد حان الوقت لتنظيم هذا القطاع الحيوي في ظل تزايد عدد الدخلاء على المهنة وتمتعهم بنفس الامتيازات التي يتمتع بها الوكيل العقاري الذي يقوم بدفع الضرائب للدولة ويشغل عددا هاما من العمال".





وحث رئيس الكنفدرالية، على اهمية احداث هذا الهيكل الذي يضم كل من وزارات الاشراف ومنظمات الاعراف وكل هيكل بامكانه ان يكون قوة اقتراح ورقابة وتحسين للقطاع .



واضاف ان هذا الهيكل سيحدد مستقبل القطاع الهام مشيرا الى ان "قطاع الباعثين العقاريين في حاجة الى كل ما من شانه ان يحسن وضعية هذا القطاع الذي يساهم مساهمة فعالة في الاقتصاد الوطني باعتبار القدرة التشغيلية الهامة التي يوفرها لخريجي التعليم العالي".





وبخصوص عدد المنضوين في هذا القطاع، افاد رئيس الكنفدرالية، انه من بين 5000 وكيل عقاري، اقل من الف فقط مصرح بهم بشكل رسمي، داعيا الفاعلين في القطاع الى وجوب الاشتغال على ادماج غير المصرح بهم كي يكونوا فاعلين في المنظومة الاقتصادية ومساهمين في تحسين القطاع ونمو الاقتصاد الوطني.







من جانبه دعا رئيس المجمع المهني للوكالات العقارية منظمة الأعراف "كوناكت" محسن الشعباني، الى توفير الحماية اللازمة لقطاع الوكلاء العقاريين من قبل وزارة التجارة وكنفدرالية المؤسسات المواطنة، في ظل وجود العديد من منتحلي الصفة، والعمل بالجدية الكافية على تنظيم القطاع.





واردف الشعباني القول، "نطمح الى ادماج اكبر عدد ممكن من الوكلاء العقاريين غير المصرح بهم، خاصة و ان كراس الشروط الجديد ينص على ان اي وكيل عقاري لا يحمل ترخيصا يتم غلق مقر عمله بشكل فوري.



ودعا، في هذا الشان الوكلاء العقاريين الى الحصول على تراخيص العمل تفاديا لغلق مقرات وكالاتهم العقارية، بغاية النهوض بالقطاع.

