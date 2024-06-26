تدشين دار الشباب حمام الأنف بعد اعادة تهيئتها بكلفة 700 الف دينار

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تم امس الثلاثاء تدشين دار الشباب حمام الأنف بعد إعادة تهيئتها وتجهيزها بكلفة جملية ناهزت 700 ألف دينار ضمن برنامج "معا" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتونس وذلك بالشراكة مع رئاسة الحكومة التونسية ووزارة الشباب والرياضة.





واطلع وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بالمناسبة على مكونات هذه المؤسسة الشبابية العريقة التي تحتفي هذه السنة بمرور خمسين سنة على تأسيسها، حيث شملت إعادة التهيئة البنية التحتية لكل الفضاءات بالإضافة إلى ادخال تحسينات كبرى على مستوى التجهيزات وورشات التكوين.



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وكان لوزير الشباب والرياضة مصافحة مع عدد من مرتادي هذه المنشأة من الشباب حيث استمع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم ، كما اطلع على أبرز الانشطة التي يقومون بها على غرار الأنشطة الأدبية والفنية والفكرية والمعلوماتية مثنيا بالخصوص على ايلاء المؤسسة الاهتمام الكافي بالشباب من حاملي الإعاقة من خلال توفير التجهيزات الخصوصية لتامين نفاذهم إلى داخلها.

وتحول دقيش الذي كان مرفوقا بالخصوص بالمندوب الجهوي للشباب والرياضة ببن عروس فتحي البوليفي والمندوبة السابقة نوال بوجناح والتي واكبت أشواطا هامة من أشغال المشروع والمنسق الوطني لبرنامج "معا" طارق غزال، الى قسم الإنتاج السمعي البصري حيث عاين الفضاء الخاص بصناعة المحتوى والإنتاج السمعي البصري وأثّث بالمناسبة حصة مباشرة خصصت لمواكبة حدث التدشين.

