"زهير العيادي: ذاكرة نضال" كتاب جديد يسلط الضوء على مسيرة الفقيد في مجالات السياسة والصحافة والرياضة

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زهير العيّادي اسم اقترن بالصحافة، والتصدّي للاستعمار والتعبير عن مطالب التونسيّين وكذلك بالعمل الجمعياتي. وقد كان ضمن النواة الأولى المبادرة سنة 1928 بتأسيس النادي التونسي (النادي الصفاقسي) كما تولى رئاسة أوّل هيئة مديرة له وترأّس جمعية الموسيقى العصرية في أوائل الثلاثينات. وشارك بعد الحرب العالمية الثانية ضمن مجموعة من الشباب، لإنشاء لجنة الإغاثة لإعانة الفقراء، ولم ينفكّ عن تسخير قلمه لخدمة قضايا البلد.



تلك هي بعض مميزات السيرة الذاتية للفقيد)1906-1980)، كما سلط عليها الضوء الدكتور كمال الحكيم، المختص في التاريخ حيث كشف للقراء عن جوانب مهمة في شخصية الراحل في كتابه الصادر حديثا بعنوان "زهير العيادي: ذاكرة نضال في السّياسة والصّحافة والرّياضة" (1906- 1980)، الصادر عن دار ليدرز للنشر.





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وتحدث المؤلف في هذا الكتاب عن "شخصية متميزة تختزل مسيرة شاب انخرط وهو لم يزل تلميذا بالمدرسة الصادقية، في الرابعة عشرة من عمره، ضمن اليسار التونسي الناشئ والحركة العمّالية والنضال الوطني". وبين أن الفقيد تألق في الكتابة الصحفية وبرع في تحرير المقالات باللغة الفرنسية ثم أقبل على إحياء الأرض والعمل الفلاحي وهو خرّيج مدرسة الفلاحة.



وأشار الكاتب إلى أن زهير العيادي تعرف عن قرب على وجوه الحركة السياسية والنقابية في مطلع القرن الماضي، باختلاف انتماءاتهم، ولكنّه فضّل بعد خوض عديد التجارب، "المحافظة على استقلاليته".



وتناول كمال الحكيم في هذا المؤلف، دور زهير العيّادي بعد عودته إلى صفاقس وإطلاق جريدة تونس الجديدة La Tunisie Nouvelle سنة1927، حيث تولى رئاسة تحريرها ثمّ ملكيتها، وكانت منبرا صادحا ضدّ الاستعمار ومن أجل الدفاع عن الهويّة التونسية.



كما تناول بالبحث مختلف مراحل مسيرة زهير العيّادي، وحرص على إبراز الحركية السياسية والنقابية، وكذلك الثقافية والاجتماعية، فضلا عن الاقتصادية، في جهة صفاقس آنذاك.

ويعد الكتاب مساهمة في حفظ الذاكرة والتعريف بالنشطاء والمناضلين التونسيين في مختلف الجهات خاصة لدى الأجيال الجديدة.